Татарстанская компания уклонилась от уплаты более 82 млн налогов, возбуждено дело

В Татарстане руководство фирмы обвиняют в неуплате более 82 млн рублей налогов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы директор компании «ПАРАЛЛАКС» вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 82 млн руб.

Выявить противоправную деятельность удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, а также специалистами Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.