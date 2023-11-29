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Татарстанская компания уклонилась от уплаты более 82 млн налогов, возбуждено дело
В Татарстане руководство фирмы обвиняют в неуплате более 82 млн рублей налогов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы директор компании «ПАРАЛЛАКС» вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 82 млн руб.
Выявить противоправную деятельность удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, а также специалистами Управления Федеральной налоговой службы по РТ.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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