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Ру Тат
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Экономика
5 августа 2022  16:33
Александр Хевронин

Татарстанская компания станет дистрибьютором киргизских лифтов в России

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Татарстанская компания ООО «МТК» стала российским дистрибьютором производимых в Киргизии лифтов, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) республики.

Также стало известно, что татарстанская «Стандартпроммаш» договорилась о сотрудничестве с кыргызской «Туура Булак». Соглашение предусматривает совместную работу в области поставки линии оборудования по розливу чистой питьевой воды и безалкогольных напитков.

Оба контракта компании заключили на российско-кыргызском бизнес-форуме, который в эти дни проходит в Бишкеке и продлится до 8 августа. Участие в нем приняли более 30 компаний из Татарстана, а также предприниматели и представители Торгово-промышленной палаты Башкортостана.

#форум #ТПП РТ #Шамиль Агеев #Татарстан
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