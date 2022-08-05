Татарстанская компания станет дистрибьютором киргизских лифтов в России

Татарстанская компания ООО «МТК» стала российским дистрибьютором производимых в Киргизии лифтов, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) республики.

Также стало известно, что татарстанская «Стандартпроммаш» договорилась о сотрудничестве с кыргызской «Туура Булак». Соглашение предусматривает совместную работу в области поставки линии оборудования по розливу чистой питьевой воды и безалкогольных напитков.

Оба контракта компании заключили на российско-кыргызском бизнес-форуме, который в эти дни проходит в Бишкеке и продлится до 8 августа. Участие в нем приняли более 30 компаний из Татарстана, а также предприниматели и представители Торгово-промышленной палаты Башкортостана.