Татарстанская компания нарастит производство ПЦР-зондов для тестов на Covid в три раза

Татарстанская компания ФармМедПолис – производитель ПЦР-зондов, в том числе для тестирования на Covid – увеличил мощность производства в 3 раза, сообщили ИА «Татар-информ» в компании.

Решение об увеличении производства принято в связи с новыми коронавирусными ограничениями, которые вводятся с 11 октября в Татарстане, для того, чтобы не допустить дефицита в связи с предполагаемым повышенным спросом на изделия.

«Являясь чуть ли не единственным отечественным производителем назофарингеальных ПЦР-зондов, мы понимаем всю ответственность своего положения, и именно поэтому приняли решение увеличить производственную мощность в 3 раза», – процитировали слова генерального директора Альберта Гайфуллина в пресс-службе.

В компании отмечают, что татарстанцы должны иметь возможность сдать ПЦР-тест с использованием назофаринегального зонда, а не его «заменителей», например, урогенитальных зондов, эффективность которых для данной процедуры не изучена и не подтверждена. Данные зонды медики были вынуждены применять в предыдущие периоды обострения заболеваемости именно из-за дефицита на рынке «правильных» зондов».

«Мы входим в новую волну подготовленными: материально-технические возможности компании на сегодня позволяют кратно увеличить производственные мощности линии ПЦР-зондов, мы располагаем для этого всеми необходимыми ресурсами», – отметили в пресс-службе.