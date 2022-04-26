Татарстанская компания намерена возобновить поставки деталей для К-5 КАМАЗа в сентябре

Производственно-коммерческая фирма «Полюс» (Зеленодольск) возобновит поставки комплектующих к двигателям КАМАЗа модели К-5 в сентябре этого года, сообщил журналистам исполнительный директор компании Артем Ананченко.

По его словам, ранее компания поставляла детали и для К-3, и для К-5. Однако так как КАМАЗ пересмотрел производственную программу, поставки компонентов для последних моделей грузовиков временно приостановлены. «Их возобновление запланировано на сентябрь», – сказал Ананченко.

Он пояснил, что к этому времени КАМАЗ локализует производство деталей и комплектующих, ранее завозимых из-за рубежа. Кроме того, Ананченко подчеркнул, что поставки запчастей для модели К-3 не только не прекращались, но и немного увеличились.

Директор «Полюса» также отметил, что его компания оказывает услуги по разработке и производству автокомпонентов для заводов КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ, НЕФАЗ, ВолгаБУС, однако основным заказчиком предприятия является завод грузового автомобилестроения КАМАЗ.