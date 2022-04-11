Татарстанская компания «Каусар» поставляет продукцию из мяса уток на зарубежные рынки

Татарстанская компания «Каусар», занимающаяся переработкой и консервированием мясной продукции, активно сотрудничает со странами ближнего зарубежья. Об этом сообщил журналистам руководитель производства Андрей Герасимов во время пресс-тура по предприятию.

«Нашу продукцию регулярно заказывают в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, мы плотно сотрудничаем со странами ближнего зарубежья и СНГ, особенно активно проявляют себя Казахстан и Узбекистан», — отметил он.

Герасимов продемонстрировал журналистам полный цикл превращения тушки утки в готовый для продажи полуфабрикат.

«Первым делом целые тушки попадают в разделочный цех, где специальный автомат разрезает их на привычные куски, однако ни одна машина не сможет сделать качественное филе, поэтому без живой рабочей силы здесь не обойтись», — рассказал директор производства.

После этого мясо отправляется на дальнейшую обработку в различные цеха — в зависимости от того, что будет из него изготовлено.

Для создания копченых и вяленых изделий мясо проходит первичную обработку и отправляется на три — пять суток в специальный блок «для созревания».

«Когда изделие подготавливают для сушения или копчения, в посолочную смесь добавляют специальные закваски стартовой культуры, которые не дают развиваться патогенным микроорганизмам», — подчеркнул Андрей Герасимов.

После этой процедуры мясо отправляется в специальную сушильную камеру, где всегда поддерживается температура в 11 градусов. Кроме того, в камере постоянно циркулирует воздух, из-за чего ни в одной части помещения не образуются застои. Каждые два часа воздух в камере обновляется.

Для изготовления вареных продуктов, таких как колбасы и сосиски, используется специальный шкаф, где мясные изделия варятся на пару. Это позволяет сохранить вкус и аромат мяса.

«Когда мясо варишь дома, то большая часть сока выходит в воду и получается бульон, который нам не нужен. При варке на пару вся жидкость остается внутри изделия, благодаря чему оно получается максимально сочным и вкусным», — отметил Герасимов.

Помимо полуфабрикатов, компания продает свежие тушки уток или их отдельные части. Во время фасовки мясо помещают в вакуумную упаковку, благодаря чему срок хранения увеличивается в несколько раз.

«К сожалению, те части, где есть кости, так упаковать не получается, и для них у нас установлен специальный аппарат, который заполняет упаковку газом, что увеличивает срок хранения более чем в три раза по сравнению с хранением в обычном воздухе», — уточнил директор производства.

Кроме полуфабрикатов и свежего мяса, компания производит мясные консервы, пельмени и выпечку, а также корма для домашних животных.