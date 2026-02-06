Татарстанская команда по следж-хоккею выступит в финале чемпионата России

Команда по следж-хоккею ТАТСИБ из Татарстана готовится к финалу Чемпионата России, который пройдет в Дзержинске. По итогам первых трех этапов татарстанская команда обеспечила выход в финал и право побороться за звание чемпиона страны.

В составе участников команды настоящие герои и ветераны СВО: Динар Нигматуллин получил ранение и потерял обе конечности во время специальной военной операции. Капитаном команды является Карим Хасанов, оставшийся без одной ноги в результате нападения на гимназию №175 в Казани.

Команда ТАТСИБ была образована в 2022 году. Через год спортсмены стали победителями Всероссийского Фестиваля адаптивного хоккея, а в 2024 и 2025 годах - победителями первенства России по следж-хоккею.

Чемпионат России по следж-хоккею пройдет в Дзержинске с 9 по 19 февраля.