«Татарстанская Каппадокия»: полеты на воздушном шаре зададут тренд для туротрасли РТ

Полеты на тепловом аэростате могут стать новым и очень перспективным направлением в туристической отрасли Татарстана. Об этом заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По словам главы ведомства, у каждого человека есть с детства мечта — полетать на воздушном шаре. «99% людей вы опросите, и они скажут: „Да, я мечтаю“. Именно „мечтаю“, а не хочу или могу. Для некоторых полет на воздушном шаре представляется недостижимой мечтой», — отметил Иванов.

В пример Сергей Иванов упомянул одну из самых известных местностей с развитым туристическим воздухоплаванием — турецкую Каппадокию.

«Примерно 300 дней в году в воздух поднимается 250 шаров, в том числе и больших аэростатов с корзинами на 12 человек. Вот умножьте: 250 на десять человек и на 300 дней. Это тот туристический поток, который обрабатывает небольшой регион в Турции, о котором до этого не сильно много было известно», — сказал спикер.

В Татарстане этот вид туризма уже начал развиваться благодаря красивым локациям острова-града Свияжск, Елабуги, Великого Болгара, Камского Устья.

«Мы привыкли видеть эти места с земли, а если посмотреть с воздуха — это совершенно другая картинка», — добавил Иванов.

В Татарстан уже начали приезжать люди из других регионов, чтобы осуществить мечту о полете. При этом туристы селятся в гостиницах, посещают музеи, ужинают в ресторанах.

«Это прекрасный тренд и замечательная область для развития туризма в Татарстане», — заключил чиновник.