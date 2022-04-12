Татарстанская «Камлит» расширила производство деталей для нефтедобывающих установок

Татарстанская компания «Камлит» – резидент индустриального парка «Чистополь» – в этом году начала осваивать новый для предприятия способ литья комплектующих для нефтедобывающих установок, сообщил директор предприятия Геннадий Шилов министру экономики РТ Мидхату Шагиахметову в ходе посещения промплощадки.

«Сейчас мы осваиваем новую технологию литья по выплавляемым моделям. Такой метод позволяет наиболее точно выплавить необходимую деталь», – сказал Шилов.

Один из работников предприятия рассказал, что суть технологии заключается в создании копии нужной детали из воска, после чего ее покрывают керамикой. Когда оболочка застывает, воск нагревают и сливают. Далее рабочие заливают пустую форму металлом, остужают и получают нужную деталь.

«Последние 10 лет мы изготавливали комплектующие только методом литья в песок, однако такой способ не позволяет изготавливать сложные детали и требует дальнейшей обработки», – сообщил «Татар-информу» представитель компании.

Индустриальный парк «Чистополь» — площадка для размещения производственных объектов средних и крупных компаний. Общая площадь территории составляет 292 га.