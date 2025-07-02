Татарстанская героиня стала местной знаменитостью в Китае

Во время прогулки по мосту в китайском городе Шаосин Шахназ Губайдуллина стала свидетелем несчастного случая: пожилая женщина, которая стирала одежду в реке, неожиданно поскользнулась и упала в воду. Не раздумывая, Шахназ мгновенно бросилась ей на помощь. Этот трогательный момент попал на видео и быстро привлек внимание местных жителей, сделав девушку настоящей героиней.

«Сначала я подумала, что женщина решила поплавать, но когда услышала крики и поняла, что она тонет, сразу нырнула за ней. Водоем был не очень глубокий, я схватила ее сзади и помогла выбраться на берег, где уже собралась толпа», – поделилась своими впечатлениями Шахназ.

Опыт плавания, который у нее с детства, помог быстро и уверенно действовать. Женщина уже успела наглотаться воды и чуть не потеряла сознание, но благодаря оперативности девушки и поддержке очевидцев ей удалось прийти в себя. Своим поступком Шахназ впечатлила не только спасенную, но и всех, кто стал свидетелем происшествия.

Шахназ живет в Китае уже несколько лет: недавно она окончила Университет Хучжоу, продолжает обучение в магистратуре и преподает китайский язык. В Шаосин девушка приехала на экскурсию – именно там и произошел этот необычный случай.

Видео с подвигом молодой россиянки стремительно распространилось в соцсетях, сделав Шахназ местной знаменитостью. Теперь ее узнают даже в магазинах и на улицах города.

Видео: сообщество «Миллиард татар»