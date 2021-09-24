Татарстанские «Лаишевские лисы» выиграли квалификацию Кубка России по гандболу

Клуб «Лаишевские лисы»

Татарстанская любительская команда по гандболу «Лаишевские лисы», организованная на базе Лаишевского технико-экономического техникума, выиграла две игры и прошла таким образом квалификацию на Кубок России, войдя в основную сетку турнира. Соперниками по играм отборочного турнира у молодой команды были сборная Татарстана и глазовский клуб «Медведи-ГГПИ». Обе игры прошли на базе спорткомплекса «Тулпар».

«От Татарстана на Кубок Росси было заявлено две команды. Сборная Татарстана, состоящая из студентов Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, и „Лаишевские лисы“», — рассказал один из организаторов команды Дмитрий Хрисанов.

По словам собеседника агентства, именно этот фактор привел к тому, что Федерация гандбола России дала разрешение провести оба квалификационных матча в Казани.

«По жеребьевке мы сразу попали на сборную Татарстана. Поначалу расстроились: первый дебютный матч такого уровня, и сразу на своих вышли», — признался Дмитрий Хрисанов.

По его мнению, матч складывалась непросто. Первый отрезок времени «Лаишевские лисы» преимущественно вели. Потом в игру всё чаще стали вмешиваться арбитры из Тольятти, и игроки стали получать двухминутные штрафы. Команда практически весь второй период играла в меньшинстве. В итоге основное время закончилось вничью со счетом 30:30. Исход встречи решился в серии пенальти.

«Наш вратарь отбил два штрафных, чем обеспечил нам значительную фору, а свои броски мы реализовали», — уточнил Хрисанов.

На следующий день «Лаишевские лисы» выиграли матч у глазовской команды «Медведи-ГГПИ» с итоговым счетом 31:28, тем самым получив путевку в основную сетку Кубка России.

Представитель Федерации гандбола РФ также отметил группу поддержки «Лаишевских лис».

«У нас была очень большая группа поддержки, около ста болельщиков. Со всеми атрибутами: флаги, баннер, кричалки, барабан. Представитель федерации России заявил, что даже на Суперлиге такого не видел. Они нас гнали вперед весь матч. Фактически наша первая победа была одержана именно благодаря болельщикам», — уверен Дмитрий Хрисанов.

Фото: © клуб «Лаишевские лисы»

Следующим соперником «Лаишевских лис» в Кубке России станет профессиональный гандбольный клуб Высшей лиги «ВГТУ Воронеж». Татарстанцы настроены как минимум дать бой именитой команде.

«Чтобы выиграть, нам придется сотворить чудо. Это профессионалы с хорошими ставками и своим залом. А наш зал пока ремонтируется, и тренировочный процесс получается от случая к случаю. Найдем зал, тренируемся», — объяснил ситуацию Хрисанов.

В разговоре с агентством он заметил, что форму и некоторые организационные моменты матчей руководство любительской команды обеспечивает за счет личных средств и сейчас нужно срочно искать спонсора. Собственными силами получится вытянуть участие команды только в Первой лиге.

«Нам помогает Федерация гандбола РТ. При подготовке к предстоящему матчу с Воронежем они обещали оплатить работу, проживание и питание судей и судейского стола. И по регламенту мы должны встретить и проводить команду из аэропорта. Предоставить зал для тренировки», — резюмировал Дмитрий Хрисанов.