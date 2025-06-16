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Политика 16 июня 2025 13:28

Татарстанская «Единая Россия» предложила кандидатуру Минниханова на выборы Раиса РТ

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Татарстанская «Единая Россия» предложила кандидатуру Минниханова на выборы Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Единая Россия» Татарстана предложила выдвинуть на выборы Раиса Татарстана в сентябре кандидатуру Рустама Минниханова. Это решение было принято на заседании президиума регионального совета партии.

«Уверен, мы единогласно поддержим кандидатуру Рустама Минниханова. Он уже показал, что умеет правильно организовывать разные процессы, как выстраивать отношения с федеральным центром», - заявил на заседании секретарь партии в Татарстане, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В предварительном голосовании «Единой России» участвовали два кандидата: Рустам Минниханов и Александр Терентьев. Персона Минниханова была поддержана единогласно.

Информация о кандидатуре, поддержанной президиумом регионального политсовета, направлена в Генсовет партии для согласования.

Окончательное решение по выдвижению кандидатуры на пост Раиса РТ от регионального отделения «Единой России» будет принято 26 июня на конференции партии.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Фарид Мухаметшин #Рустам Минниханов #праймериз единой россии #выборы Раиса РТ
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