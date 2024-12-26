Татарстанская «Единая Россия» поздравит ветеранов с Новым годом

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В преддверии праздника татарстанское отделение «Единой России» присоединилось к акции «С Новым годом, ветеран!». По данным пресс-службы отделения, на сегодня в республике проживают 164 ветерана ВОВ, в том числе 63 — в Казани.

Сегодня ветерана Великой Отечественной войны Василия Варламова с приближающимся праздником поздравил депутат Госсовета РТ, секретарь Авиастроительного первичного районного отделения «Единой России», главный врач больницы №12 Казани Рамиль Ахметов.

«Новый год — удивительный праздник, который любят все, вне зависимости от возраста. Сегодня мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех, кто боролся с врагом, работал, не покладая рук, в тылу, ковал Победу. К сожалению, с каждым годом становится все меньше этих мужественных людей. Каждый из них заслуживает нашего глубочайшего уважения и признания!» — заявил он.

Василий Варламов в 1951-1953 годах занимался ликвидацией банд и фашистов в Литве. После окончания службы переехал в Казань, где трудился на местных предприятиях.

В настоящее время его окружают заботой двое детей, трое внуков и семь правнуков. Живет ветеран вместе с дочерью и ее семьей. Он поблагодарил за внимание и поддержку, проявленные к нему.

«В нашем возрасте внимание и поддержка окружающих просто необходимы», — заметил Василий Варламов.

Кроме того, с другими фронтовиками провели встречи представители «Единой России» — их навестили депутат Казгордумы, директор Центра современной музыки Софии Губайдуллиной Ляйля Гарифуллина, депутат Госсовета РТ, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов и депутат Госсовета РТ, председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

Акция проводится партией совместно с «Волонтерами Победы». Ее участники отдают дань уважения и благодарят ветеранов за стойкость и мужество, которые они проявили в годы Великой Отечественной войны. До 31 декабря подарки получат все участники и инвалиды войны, проживающие в республике.

«В эти волшебные предновогодние дни важно охватить вниманием и заботой каждого причастного к тем далеким событиям», — подчеркнула заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова.