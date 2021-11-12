Татарстанская «Единая Россия» передала медикам Казани топливные карты для автотранспорта

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Казанские медики получили топливные сертификаты для автотранспорта в качестве меры поддержки от Татарстанского отделения «Единой России». Это позволит медработникам произвести дополнительные выезды на дом к жителям города во время пандемии коронавируса. Церемония вручения топливных карт прошла перед началом заседания президиума регионального политсовета Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Республиканские «единороссы» уже не в первый раз оказывают посильную помощь местным медикам, находящимся на передовой борьбы с пандемией, отметил заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

«Нынешняя акция является продолжением большой работы, которая проводилась с прошлого года. Тогда партия „Единая Россия“ приняла самое активное участие в организации волонтерской деятельности по оказанию помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации в условиях пандемии. Это касалось раздачи продуктовых наборов, приобретения необходимых лекарств», — отметил Камалтынов.

Он добавил, что наравне с помощью жителям региональное и местные отделения партии оказывали поддержку и медицинским организациям.

«Мы помогали доставлять врачей к пациентам, предоставляя наш транспорт. А в Новый год приносили торты медикам, которые по долгу службы находились на работе даже в праздничную ночь, чтобы поднять им настроение. В этом году ситуация продолжает быть напряженной, много людей находится дома, и врачи должны оперативно их посещать. Для этого им нужен транспорт, который нуждается в топливе. Поэтому было принято решение о выделении существенной суммы на приобретение талонов на топливо», — объяснил суть инициативы Юрий Камалтынов.

От лица казанских медиков топливный сертификат получил заместитель начальника Управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов. Он обратил внимание на высокую значимость такого шага в условиях сохраняющейся непростой ситуации с распространением коронавируса.

«Мы благодарны партии „Единая Россия“ за предоставленные топливные карты. Сегодня есть очень большая потребность в горюче-смазочных материалах, поскольку выросло количество вызовов врачей на дом. Многие пациенты находятся на самоизоляции, мы призываем их оставаться дома и сами их навещаем в течение болезни: фиксируем динамику, процесс выздоровления и так далее», — обратился к собравшимся замглавы Управления здравоохранения Казани.

Врач также заметил, что для борьбы с пандемией казанские врачи уже привлекли на помощь волонтеров, студентов-медиков старших курсов и другие имеющиеся кадровые ресурсы.

«Потребность в помощи у нас всегда существует, и мы ощущаем очень большую поддержку со стороны партии „Единая Россия“. Эта работа продолжается в ежедневном режиме, и она нас очень здорово выручает», — заключил Рамиль Мухаматдинов.

По окончании церемонии вручения топливных карт, участники заседания приступили к рассмотрению основной повестки встречи. Ключевыми моментами дискуссии стали подготовка к проведению XXXIV конференции Татарстанского регионального отделения «Единой России», обсуждение состава президиума и регионального политического совета, а также другие важные организационные вопросы.

«Конференция пройдет 29 января 2022 года. Генеральный совет партии принял решение о проведении отчетно-выборной кампании во всех партийных структурах: от первичных звеньев до региональных. И сегодня мы дали старт данной кампании, утвердив сроки ее проведения, представительство на предстоящей региональной конференции. Нам предстоит подвести итоги работы за прошедший период и определить цели на будущее. Это особенно актуально по итогам осенних выборов в Госдуму, в ходе которых была сформирована „Народная программа“ нашей партии. Реализация этой программы и наказов избирателей ляжет в основу всех наших документов», — резюмировал Юрий Камалтынов.