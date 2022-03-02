Татарстанская «Единая Россия» отправила гуманитарную помощь для переселенцев из Донбасса

Сегодня Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» отправило большегрузный автомобиль с гуманитарной помощью для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, размещенных в Ростовской области.

Общий вес гуманитарной помощи, собранной в Казани, составляет 13 тонн. Это продукты питания с длительным сроком годности, крупы, средства личной гигиены, бытовая техника, постельное белье и туалетная бумага. Расстояние, которое предстоит преодолеть большегрузу в пути, 1,5 тысячи километров, предполагаемое время прибытия в пункт назначения – утро 4 марта.

«Оперативный региональный штаб, который создала „Молодая гвардия Единой России“, за неделю собрал вещи, продукты, школьные принадлежности, одежду — это тоже все уйдет с этой фурой, — заявил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» в Татарстане Марат Самигуллин. — Список необходимых вещей постоянно обновляется».

Это уже второй гуманитарный груз, собранный Татарстанским региональным отделением «Единой России» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Первые три фуры выехали еще вчера. Машины везут на юг 52 тонны бытовой химии и товаров первой необходимости.

Татарстанское отделение «Молодой гвардии» и региональное отделение «Единой России» продолжает гуманитарный сбор вещей для временных переселенцев из ДНР и ЛНР. На сегодняшний день к акции подключились примерно 20 предприятий республики и депутатский корпус «Единой России».

«Актив Татарстанского отделения „Единой России“ и депутаты фракции собрали около 3,5 млн рублей, — рассказал Самигуллин. — На эти деньги мы закупим те необходимые вещи, которые сегодня требуются беженцам. Ожидается новая отправка гуманитарного груза — мы будем работать до тех пор, пока есть потребность в помощи».

Склад регионального отделения «Единой России» ежедневно пополняется одеждой и обувью для взрослых и детей, канцтоварами, книгами и игрушками. Большой вклад вносят простые татарстанцы. Люди охотно несут еду, детское питание и швейные изделия. Все собранные вещи поступят в лагеря эвакуированных с Донбасса.