Татарстанская докудрама завоевала приз зрительских симпатий кинопремии «Золотая тарелка»

Фото: © Михаил Захаров

II Межрегиональная кинопремия «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») завершилась награждением призами зрительских симпатий. Призовой фонд третьего этапа проекта в размере 300 тыс рублей разделили короткометражный хоррор «Из темноты», представленный Москвой и Тюменью, и полнометражная татарстанская документальная драма «Между семью островами».

Вручение премии состоялось в неформальной обстановке - на Набережной озера Кабан в формате open-air. Помимо денежных призов, немногословный мим на цирковом моноцикле вручил победителям призовые статуэтки.

Столичный проект завоевал первое место с отрывом в 614 голосов, набрав 4320 голосов зрителей.

«Любое кино нацелено, прежде всего, на зрителя, потому порой зрительский этап фестиваля вызывает наибольший трепет на фестивалях», - уверен режиссер фильма «Из темноты» Владимир Мотырев.

Фото: © Михаил Захаров

Он рассказал, что «Из темноты» - только часть полнометражного фильма о девушке, которая сталкивается с некими существами у брошенной машины в ночном лесу альтернативного мира. Полный метр еще предстоит отснять, когда будут найдены спонсоры и средства. Короткометражная же история - своего рода трейлер к масштабному проекту. Она была снята в Тюмени в рамках проекта «Снять за 72 часа».

«Еще во время съемок мы столкнулись с проблемами, которые не позволили даже в коротком метре показать все то, что мы задумали. Так, в последний день съемки на машину, которую мы использовали и в кадре и как трансфер до нужной локации, упал железный флаг с моста и пробил радиатор транспорта. Пришлось выпускать несколько урезанную версию фильма», - рассказал Мотырев.

Фото: © Михаил Захаров

Тем не менее, команде удалось смонтировать киноленту так, чтобы и без запланированных кадров метр смотрелся полноценно, а зритель не заметил «потерь».

Режиссер отметил, что премия «Золотая тарелка» стала для него поводом впервые посетить Казань. «У вас очень кинематографичный город в плане архитектуры. Его эклектичность наталкивает на идеи съемок фильмов в совершенно разных жанрах. Уверен, местное активное кинодвижение еще сильнее разовьет местный кинематограф», - поделился мнением Мотырев.

Голосование зрительского этапа «Золотой тарелки» проходило на официальном сайте кинопремии, где были выложены все работы кандидатов на победу. В голосовании приняли участие более 18 тыс. человек.

Фото: © Михаил Захаров

Что касается татарстанской ленты, она уже была отмечена жюри на Международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания», а также становилась победителем Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

«Сейчас планируем показы. Что касается фестивалей - были планы на октябрь, там посмотрим», - рассказал режиссер фильма «Между семью островами» Алмаз Нургалиев.

Средства, полученные на кинопремии «Золотая тарелка», режиссер планирует направить на новый проект. В этот раз в объектив камеры попадет татарский актер театра и кино, народный артист РСФСР Азгар Шакиров. Фильм же будет снят на стыке двух жанров - документального и художественного.

Фото: © Михаил Захаров

Развлекательная программа, интерактивные игры и угощения придали особого шарма награждению и привлекли внимание прохожих на набережной. Поздравить победителей и оценить их работы под открытым небом собрались жители города и гости татарстанский столицы.

Особенно активно в интерактивных играх от ведущего проявляли себя гости из Самары. Несмотря на привлекательную «упаковку» в виде лазерного шоу и танцев на ходунках, все же основное действие было оставлено на «десерт». Показами фильмов-победителей завершился третий и заключительный этап кинопремии.

Фото: © Михаил Захаров

Показам предшествовала презентация проектов-лауреатов питчинга «Время кино», прошедшего в апреле этого года. Напомним, что ими стали «Микулай» режиссера Ильшата Рахимбая (Казань), «По протоптанным тропам» Владислава Емелина (Екатеринбург) и «Птичканутые» Юлии Макаровой (Санкт-Петербург, Великий Новгород).

«Во втором сезоне кинопремии значительно расширилась география участников. Приятно, что нам удалось увеличить этапы оценки фильмов - это экспертный и зрительский туры, а также питчинг. Особенно радует, что татарстанские работы занимают в них призовые места. Это значит, что наш кинематограф движется в верном направлении, раз его отмечают как эксперты, так и зритель», - уверена директор дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Фото: © Михаил Захаров

Напомним, что в этом году на участие в кинопремии поступило более 250 заявок из 30 регионов России. 50 фильмов из 17 регионов РФ попали в лонг-лист.

Инициатором межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») выступила Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.