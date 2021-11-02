Татарстанская Delko пилотирует IT-сервис по доставке грузов

Татарстанская транспортная компания Delko реализует пилотный проект в России по внедрению IT-сервиса для доставки грузов, сообщил ИА «Татар-информ» коммерческий директор компании Ришат Шайхулов.

По его словам, распространение коронавируса оказало большое влияние на логистику во всем мире. Пандемия и развитие электронной коммерции ускорили цифровизацию отрасли. Совместно с крупной IT-компанией Delko приступила к тестированию агрегатора для сферы грузовых перевозок. Алгоритмы близки принципам работы «Яндекс.Такси»: IT-платформа собирает заявки от заказчиков на перевозку грузов, транспортная компания назначает машины и выполняет доставку.

«Используется схожая цифровая платформа, которая объединяет заказчика и перевозчика для перевозки грузов. Мы уходим в цифровую логистику и видим в этом потенциал — это очень перспективное направление развития рынка грузоперевозок. Как в свое время „Яндекс.Такси“ перевернуло рынок пассажирских перевозок, этот сервис изменит рынок грузоперевозок», — полагает Шайхулов.

Партнером Delko стала компания «Яндекс» (Магистраль), которая разработала и предоставила программное обеспечение. «Мы первые, кто начал проект совместно с „Яндекс“. Наши команды постоянно поддерживают контакт, и мы помогаем друг другу», — сказал Шайхулов.

Он отметил, что применение новых информационных технологий станет прорывом в логистике FTL (Full Truck Load, дословно «полностью загруженный грузовик»).

По словам Шайхулова, у Delko в настоящее время один из самых крупных автопарков собственных грузовых автомобилей на рынке FTL в России, он насчитывает 3,2 тыс. еврофур. Именно поэтому «Яндекс» решил реализовать пилотный проект с Delko.

По данным Strategy Partners, доля транспортной компании на рынке перевозок продукции химического производства составляет 9%, металлургии — 8%, сельского хозяйства — 2%, ретейла — 5%, продуктов питания — 5%. Компания перевозит грузы по России, доставляет в страны СНГ и Европы.