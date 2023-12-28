Татарстанская авиакомпания запустит регулярные рейсы из аэропорта Внуково в Казань

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Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 5 января запустит прямые регулярные рейсы из аэропорта Внуково в Казань. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиров будут перевозить по пятницам и воскресеньям.

«Такое расписание будет особенно удобно для тех, кто планирует провести выходные в Москве или Казани», – говорится в сообщении.

На рейсах будут задействованы 50-местные реактивные воздушные суда типа Canadair (Bombardier) Regional Jet 200.