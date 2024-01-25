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Татарстанская авиакомпания запустит прямые рейсы из Казани в Пермь
Прямые рейсы из Казани в Пермь откроются 29 января. Из столицы Татарстана в Пермский край самолеты будут вылетать по понедельникам, сообщает пресс-служба авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
«Отправиться в Казань прямым рейсом из международного аэропорта Пермь можно будет по пятницам. Время в пути составит более часа», – говорится в сообщении.
Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Бомбардье CRJ-200 максимальной вместимостью 50 человек.
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