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Общество 25 января 2024 14:25

Татарстанская авиакомпания запустит прямые рейсы из Казани в Пермь

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Татарстанская авиакомпания запустит прямые рейсы из Казани в Пермь
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Прямые рейсы из Казани в Пермь откроются 29 января. Из столицы Татарстана в Пермский край самолеты будут вылетать по понедельникам, сообщает пресс-служба авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

«Отправиться в Казань прямым рейсом из международного аэропорта Пермь можно будет по пятницам. Время в пути составит более часа», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Бомбардье CRJ-200 максимальной вместимостью 50 человек.

#открытие авиарейса
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