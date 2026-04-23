Татарстанская авиакомпания возобновит рейсы из Казани в Ярославль

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 2 мая возобновит полеты по маршруту Казань – Ярославль. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и субботам, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Полет из Казани в Ярославль длится чуть более часа, что позволяет быстро и удобно добираться между двумя городами», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 человек.