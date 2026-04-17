Татарстанская авиакомпания и аэропорт Казани проведут «Неделю Тукая»

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» и международный аэропорт «Казань» с 20 по 26 апреля проведут акцию «Неделя Тукая». Она состоится в рамках празднования 140-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба перевозчика.

«В этот период все пассажиры, вылетающие рейсами авиакомпании на самолете имени Габдуллы Тукая, будут иметь возможность познакомиться с творчеством татарского поэта. Каждый сможет погрузиться в волшебную атмосферу знаменитой сказки "Шурале", получив книги на русском и татарском языках», – говорится в сообщении.

Мероприятие направлено на популяризацию наследия поэта, укрепление культурных связей и повышение интереса к национальному языку.

Акция проводится при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане.