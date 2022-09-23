Татарстанская амазонка, новый вес для Умара Саламова: чем удивит Кубок Казанского Кремля

В «Баскет холле» в Казани 25 сентября пройдет Кубок Казанского Кремля. На нем дебютируют девять татарстанских спортсменов, среди которых Гелюса Галеева. Главным боем вечера станет поединок между россиянином Умаром Саламовым и намибийцем Викапитом Мероро. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«В этом году Кубок Казанского Кремля пройдет уже в пятый раз. Мы рады что турнир набирает обороты, все больше татарстанских боксеров принимают участие. Для них это и большая возможность проявить себя на профессиональный ринг. В главном поединке сойдутся Умар Саламов и Викапит Мероро. Бой обещает быть интересным. Начало мероприятия в 19:00, а главный бой – в 22:00», — сообщил спикер.

Отдельно он отметил дебютный бой татарстанки Гелюсы Галеевой, которая встретится на ринге с уроженкой Оренбурга Виленой Кузебаевой. Они обе входят в состав сборной России.

«Это наша изюминка, татарстанская амазонка. Гелюса Галеева — член сборной России, победительница первенства Европы, финалистом чемпионата мира среди студентов, финалистом чемпионата Европы. Я уверен, что она обязательно добьется успеха», — добавил Игнатьев.

Интриги главному бою вечера между Саламовым и Мероро добавляет то, что российский спортсмен впервые проведет бой в первой тяжелой весовой категории. Ранее он выступал только в полутяжелом весе.

«Для меня это новая весовая категория. Я думаю, что стал еще быстрее. На Кубке Казанского Кремля и увидим, насколько удачным получился этот переход. Я очень голоден до боев, последний был в декабре. Много отдыхал, уверен, что готов показать хороший зрелищный бокс», — поделился Умар Саламов.

Его оппонент, Викапит Мероро, имеет серию из трех поражений подряд, в последний раз намибиец выходил на ринг в Сыктывкаре против россиянина Евгения Романова.

«Это спорт. Результаты бывают лучше или хуже. Я верю, что этот бой станет моментом, когда я докажу всем, что я — лучший», — заявил боксер.

Кубок Казанского Кремля проводится уже в пятый раз. В Татарстане уделяют большое внимание развитию бокса, а подобные статусные мероприятия помогают его популяризации. Таким мнением поделился заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Бокс — популярный вид спорта в Татарстане. Им занимаются более 10 тыс. человек. При этом порядка 500 женщин. Кроме того, в спортивных школах занимаются порядка 4 тыс. детей. Это один их тех видов спорта, который включен в Спартакиаду, что делает его популярным еще и среди студентов», — заключил он.