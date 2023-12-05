Татарстанка взяла золото первенства России по каратэ среди кадетов и юниоров

Фото: Федерация каратэ РТ

В городе Южно-Сахалинске с 30 ноября по 4 декабря проходило первенство России по каратэ среди кадетов и юниоров 14–20 лет. На этих состязаниях воспитанница Альметьевской школы каратэ Камилла Гарипова завоевала золотую медаль в категории юниорки до 48 килограммов.

«Камилла Гарипова уже год тренируется в Казани, в спортивной школе „Ак Буре“, за этот год сделала большой прогресс и уверенно стала чемпионкой страны. В третий день соревнований выступали юниоры 18–20 лет, Камилла Бикмуллина также показала классные поединки, но в финале немного не хватило до победы, в итоге она завоевала серебро в категории до 68 килограммов», — отметил президент Федерации каратэ РТ Искандер Шагин.

Всего в турнире приняли участие свыше 700 спортсменов из 51 региона страны. Эти соревнования являются отборочными на первенство Европы, которое состоится в феврале 2024 года в Грузии. По итогам выступлений будет формироваться молодежная сборная команда России.