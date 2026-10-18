Татарстанка Кадырова стала седьмой на этапе Гран-при России в Казани
Представительница Татарстана Риана Кадырова заняла седьмое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27.
В произвольной программе татарстанка без грубых ошибок исполнила все прыжки, но соперницы оказались сильнее и техничнее.
У Кадыровой по итогам короткой и произвольной программ – 186.78 балла. Накануне она набрала 64,50 балла и оказалась на четвертой позиции.
Победительницей по итогам двух программ стала представительница Чувашии Камилла Нелюбова.