Татарстанка Кадырова стала седьмой на этапе Гран-при России в Казани

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Представительница Татарстана Риана Кадырова заняла седьмое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27.

В произвольной программе татарстанка без грубых ошибок исполнила все прыжки, но соперницы оказались сильнее и техничнее.

У Кадыровой по итогам короткой и произвольной программ – 186.78 балла. Накануне она набрала 64,50 балла и оказалась на четвертой позиции.

Победительницей по итогам двух программ стала представительница Чувашии Камилла Нелюбова.