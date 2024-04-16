Татарстанка Гелюса Галиева выступит на чемпионате Европы по боксу в Сербии

фото: Федерация бокса России

Воспитанница татарстанской школы бокса Гелюса Галиева (весовая категория 50 кг) выступит в составе сборной России на чемпионате Европы по боксу, который стартует 18 апреля в Белграде (Сербия). Женщины будут боксировать в 12 весовых категориях, мужчины – в 13.

«Татарстанские боксеры уже 33 года не принимали участие в чемпионате Европы. И, конечно, мы безмерно рады, что наша Гелюса Галиева из Арска завоевала право выступить на этом турнире. Этот факт еще раз доказывает, что произошла перезагрузка и уровень татарстанского бокса с недавних пор стабильно растет. Этот чемпионат интересен еще и тем, что впервые мужчины и женщины будут бороться за золото Старого Света одновременно», – поделился в разговоре с журналистом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин в этом году проводится уже в 46-й раз. Предыдущий турнир состоялся в польском Катовице в 2023 году. Женский чемпионат станет лишь 14-м по счету.