Татарстанка Дарья Антипова взяла золото первенства Европы по боксу

фото: Федерация бокса Республики Татарстан

В столице Боснии и Герцеговины Сараеве завершилось первенство Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. В общей сложности 370 лучших спортсменов из 28 стран боролись за чемпионство в 13 юношеских и 13 женских весовых категориях.

На ринг в финальных поединках вышли 19 спортсменов сборной России, 16 из которых одержали победы. Среди них оказалась и воспитанница татарстанской школы бокса из Лениногорска Дарья Антипова (весовая категория до 75 килограммов). В финале она встретилась с англичанкой Мойо Табисо и одержала победу в соответствии с единогласным решением судей.

Фото: Федерация бокса Республики Татарстан