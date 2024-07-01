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Татарстанка Дарья Антипова взяла золото первенства Европы по боксу
В столице Боснии и Герцеговины Сараеве завершилось первенство Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. В общей сложности 370 лучших спортсменов из 28 стран боролись за чемпионство в 13 юношеских и 13 женских весовых категориях.
На ринг в финальных поединках вышли 19 спортсменов сборной России, 16 из которых одержали победы. Среди них оказалась и воспитанница татарстанской школы бокса из Лениногорска Дарья Антипова (весовая категория до 75 килограммов). В финале она встретилась с англичанкой Мойо Табисо и одержала победу в соответствии с единогласным решением судей.
«Я давно наблюдаю за этой спортсменкой. У нее очень хороший уровень физической и технической подготовки, а главное — она без особой суеты и особого волнения выходит и делает на ринге свое дело. Я смотрел трансляцию и уже изначально понимал, что Дарья станет победительницей. Впервые в истории татарстанского бокса у нас появился победитель первенства Европы в этом возрасте. Поздравляю Дарью и ее тренеров Артура Галиуллина и Егора Жупикова с блестящей победой — надеюсь, не последней на международном уровне», — прокомментировал событие в разговоре с журналистом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.
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