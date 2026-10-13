Татарстанка Дарья Антипова выступит на первенстве мира по боксу

Фото: Федерация бокса РТ

Воспитанница татарстанской школы бокса, представительница ФСО «Динамо» РТ Дарья Антипова примет участие в первенстве мира среди юниорок (17–18 лет), которое пройдет в черногорской Будве с 14 по 28 октября. Соревнования примет спортивный комплекс Mediterranean Sports Center.

«Дарья Антипова на сегодняшний день по праву является лучшим боксером в России и Европе в своем возрасте и весовой категории. Есть один нюанс: Антиповой на сегодняшний день 17 лет, а среди соперниц на первенстве могут быть и те, кому уже исполнилось 18. Но я не думаю, что это станет для нас преградой. Дарья в очередной раз сумеет достойно представить Россию и Татарстан и доказать, что она лучшая не только в Европе, но и во всем мире. Поэтому я с большим удовольствием хочу пожелать и Дарье Антиповой, и ее тренеру Артуру Галиуллину успехов и, конечно же, только побед», – прокомментировал участие татарстанки в турнире в разговоре с журналистом «Татар‑информа» президент Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

Сегодня в Будве состоялась жеребьевка. Ожидается, что в турнире примут участие свыше 550 спортсменов из более чем 75 национальных федераций.