Татарстанка Дарья Антипова стала двукратной победительницей Первенства Европы по боксу

Фото: Федерация бокса РТ

Воспитанница татарстанской школы бокса, представительница ФСО «Динамо» РТ Дарья Антипова стала победительницей Первенства Европы.

«Поздравляю Дарью Антипову и её тренера Артура Галиуллина с отличным выступлением. Впереди у Дарьи Всероссийский турнир "Олимпийские надежды" – это отборочный турнир на Кубок мира. Если все пройдёт нормально, то спортсменка в марте 2026 года будет боксировать в Черногории, но уже в другой возрастной категории, среди юниорок. Верим, что Дарья вместе с тренером пройдёт все отборочные этапы и отлично выступит на Кубке мира», – поделился с журналистом «Татар-информ» заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ, Президент Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев.

Фото: Федерация бокса РТ

Он отметил, что еще один татарстанский спортсмен из Нижнекамска Низам Тазиев также примет участие в Первенстве Европы, которое пройдёт в Сербии.

Турнир среди юношей и девушек 15-16 лет проходил в сербском городе Нови-Пазар с 8 по 17 июля. В соревнованиях приняли участие 164 спортсмена из Грузии, Азербайджана, Армении, Северной Македонии, России, Сербии, Словакии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Латвии, Мальты, Испании, Молдовы, Чехии и Черногории. Сборная России на Первенстве Европы представлена во всех весовых категориях.