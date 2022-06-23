Татарстанец заживо сгорел в сарае, уронив непотушенную сигарету
Возгорание произошло накануне поздно вечером улице Советской в деревне Агирово Азнакаевского района республики. Об инциденте сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе половины двенадцатого вечера.
Прибывшие на место пожарные увидели, что загорелся двухэтажный сарай. Через несколько минут им удалось потушить возгорание площадью 18 квадратных метров.
Во время тушения огня пожарные нашли тело 47-летнего мужчины, который ночевал у хозяина дома. По предварительной версии, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.