Татарстанец заживо сгорел в сарае, уронив непотушенную сигарету

Возгорание произошло накануне поздно вечером улице Советской в деревне Агирово Азнакаевского района республики. Об инциденте сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе половины двенадцатого вечера.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные увидели, что загорелся двухэтажный сарай. Через несколько минут им удалось потушить возгорание площадью 18 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения огня пожарные нашли тело 47-летнего мужчины, который ночевал у хозяина дома. По предварительной версии, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.