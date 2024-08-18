Татарстанец завоевал серебро на чемпионате России по легкой атлетике

Татарстанец Семен Манаков занял второе место на чемпионате России по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

«Манаков Семен воспитанник ФСО „Авиатор“ — серебряный призер Чемпионата России по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами. Поздравляем Семена и его тренера с высоким результатом!» — говорится в сообщении.

Чемпионат России проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. За четыре соревновательных дня разыграно 44 комплекта наград.