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Татарстанец завоевал серебро на чемпионате России по легкой атлетике
Татарстанец Семен Манаков занял второе место на чемпионате России по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.
«Манаков Семен воспитанник ФСО „Авиатор“ — серебряный призер Чемпионата России по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами. Поздравляем Семена и его тренера с высоким результатом!» — говорится в сообщении.
Чемпионат России проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. За четыре соревновательных дня разыграно 44 комплекта наград.
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