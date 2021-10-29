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Ру Тат
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Спорт
29 октября 2021  16:31
Cергей Гаврилов

Татарстанец завоевал бронзу на Кубке мира по плаванию

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На стартовавшем в казанском Дворце водных видов спорта этапе Кубка мира по плаванию в первый день российские спортсмены завоевали 14 медалей. Бронза на дистанции 200 метров на спине в активе татарстанского пловца Григория Тарасевича.

В первый соревновательный день российские пловцы завоевали 14 медалей, в том числе две золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. Главные конкуренты россиян — австралийские пловцы, завоевавшие три золотых, две серебряных медали.

Призовой фонд каждого этапа составляет 224 000 долларов, эти деньги будут распределены между 20 лучшими спортсменами, 556 000 долларов будут предоставлены 10 лучшим спортсменам в конце серии на основе общего рейтинга. Общий призовой фонд SWC 2021 составляет 1 452 000 долларов.

#кубок мира по плаванию
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