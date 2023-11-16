Татарстанец завоевал бронзу на Международном турнире «Москва – Вселенная каратэ»

Воспитанник Федерации каратэ Татарстана Илья Савин стал бронзовым призером на престижном Международном турнире «Москва – Вселенная каратэ». Он попал в число лучших среди мужчин до 60 кг.

В отборочных боях татарстанец одержал победы над спортсменами из Белоруссии, Турции, Азербайджана, Египта и только в полуфинале уступил серебряному призеру чемпионата мира из Казахстана. В поединке за бронзу татарстанский каратист оказался сильнее представителя Иордании.

«Российские спортсмены проходят отбор на данный турнир через чемпионат и кубок России. От Татарстана такой отбор прошли пять спортсменов. Савин Илья и Данилов Даниил одержали уверенные победы в своих группах во всех поединках. К сожалению, в упорном противостоянии Даниил уступил азербайджанцу в 1/4 финала. Илья в тяжелом поединке одолел чемпиона прошлого года из Египта со счетом 4:3, в полуфинале встретился с серебряным призером чемпионата мира и чемпионом Азии, вел в счете весь бой, но в концовке пропустил бросок и проиграл. Для нас это большая победа и первая международная медаль на таком высоком уровне. У наших спортсменов огромный потенциал, и мы приложим все усилия для их развития и достижения еще больших результатов!» – поделился с журналистом «Татар-информа» президент Федерации каратэ РТ Искандер Шагин.

Международный турнир «Москва – Вселенная каратэ» проходит второй год подряд и собирает лучших спортсменов со всего мира. В этом году в турнире принимали участие 347 человек из 27 стран, том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Фото: Федерация каратэ РТ