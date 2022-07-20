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Происшествия
20 июля 2022  11:11
Полина Шевчук

Татарстанец зарубил топором старшего брата за отказ налить ему спиртное

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В Татарстане 34-летний житель села Муслюмова подозревается в убийстве брата, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 18 июля в Муслюмово 44-летний и 34-летний братья устроили застолье. В какой-то момент старший из родственников отказался наливать младшему спиртное и обругал его. В ответ на это мужчина взял топор и дважды ударил им по голове брату. От полученных травм мужчина скончался, а злоумышленник скрылся.

Братоубийцу удалось задержать на следующий день в Башкирии в пригороде Нефтекамска.

Свою вину татарстанец признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 

 

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