Татарстанец зарубил коллегу за долг по зарплате, угнал его авто и попал в ДТП

В минувший четверг в подполе одного из домов в Нурлате было найдено тело 54-летнего мужчины с проломленной головой. Через некоторое время поймали подозреваемого в убийстве – 46-летний ранее судимый коллега убитого по автомастерской.

Как было установлено следствием, мужчины устроили посиделки в мастерской, во время которых подозреваемый стал требовать со знакомого зарплату за несколько месяцев, поскольку он хотел уехать к родным в Нижнекамск. Однако коллега его просьбы проигнорировал. Тогда мужчина взял топор и зарубил свою жертву, завернул тело в покрывало и сбросил в подпол.

Спрятав тело, он продолжил выпивать, а после угнал машину убитого, чтобы уехать в Нижнекамск. Но по дороге не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавшего доставили в больницу, где после арестовали по обвинению в пьяной езде. Выйдя из клиники, он пошел в полицию и рассказал об убийстве.