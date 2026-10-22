Татарстанец, зарезавший жену охотничьим ножом, получил 17 лет строгача

51-летний житель Камско-Устьинского района признан виновным в жестоком убийстве своей супруги. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло вечером 31 марта 2026 года в Камском Устье. Поссорившись с женой на почве ревности, мужчина взял охотничий нож и нанес супруге множество ударов. Женщина скончалась на месте.

Приговором суда татарстанцу назначено 17 лет колонии строгого режима.