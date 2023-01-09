Татарстанец зарезал знакомого и на его машине увез тело в лес Удмуртской республики

31 декабря житель Агрызского района уехал из дома в неизвестном направлении, после чего не вернулся. Спустя четыре дня его машину со следами крови в салоне нашли у одного из сел в Удмуртской республики. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Чуть позже стражи порядка задержали подозреваемого – 25-летнего знакомого убитого. Сначала он не признавал свою причастность к преступлению, однако с появлением доказательств у следователей он согласился дать показания и указал место в лесу в Удмуртской республике, где закопал тело убитого.

Как установлено, молодой человек сел в автомобиль к своему знакомому, после чего зарезал его ножом. После этого он сел за руль и увез тело убитого на территорию соседней республики.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.