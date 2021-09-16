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Ру Тат
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16 сентября 2021  08:23
Полина Шевчук

Татарстанец зарезал возлюбленную в пылу ссоры

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Тело 49-летней женщины было обнаружено в одном из домов поселка Поисево Актанышского района республики. По подозрению в убийстве был задержан 55-летний местный житель.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, мужчина пояснил, что конфликт произошел на почве любовных отношений. Во время ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных травм она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В преступлении мужчина сознался. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.


 

#Убийство #следком рт
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