Татарстанец зарезал мать за то, что она продолжила застолье без него

Трагедия произошла вечером 3 января в одном из домов села Старое Байсарово Актанышского района, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 37-летний местный житель вместе с 58-летней матерью, своей возлюбленной и приятелем устроили застолье. Когда большинство ушли спать, хозяин дома увидел, что мама решила продолжить выпивать одна. Тогда мужчина ударил маму ножом в живот.

Заступиться за женщину попыталась его подруга, однако и ее мужчина ранил. После этого он, угрожая возлюбленной расправой, заставил ее зашивать рану у матери. В итоге женщина скончалась по пути в больницу.

Злоумышленник был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

