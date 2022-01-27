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Происшествия
27 января 2022  11:44
Полина Шевчук

Татарстанец зарезал бывшего мужа возлюбленной за то, что тот гостил у нее три дня

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В Мензелинске 41-летний местный житель подозревается в убийстве, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 23 января к мужчине и его возлюбленной приехал ее экс-супруг. Новый приятель женщины из-за этого расстроился и уехал. Однако, вернувшись 26 января, он застал бывшего мужа в квартире подруги. Ревнивец отозвал его в другую комнату, где между мужчинам вспыхнул конфликт. В результате новый друг зарезал бывшего мужа возлюбленной.

Свою вину мензелинец полностью признал. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

 

#убил ножом #следком рт
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