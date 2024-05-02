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Татарстанец заплатит почти 4 млн рублей за загрязнение окружающей среды
Татарстанец заплатит более 3,9 млн рублей за вред, причиненный окружающей среде, сообщило Минэкологии республики.
Инспекторы Юго-Восточного управления ведомства выявили большую свалку на улице Фахретдина в Альметьевске. Площадь загрязненной территории составила 5,2 тысячи кв. метров. Владельцу участка — физическому лицу, согласно расчетам экологов, было нужно выплатить штраф в размере 3,9 млн рублей за вред окружающей среде.
«Так как ущерб добровольно не был оплачен, Министерство экологии подало исковое заявление о возмещении вреда в Альметьевский городской суд. В ходе судебного процесса выяснилось, что собственник земельного участка передал участок в аренду другому физическому лицу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Иск Минэкологии республики был удовлетворен. Владельцу участка придется возместить ущерб в полном объеме.
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