Татарстанец заплатит почти 4 млн рублей за загрязнение окружающей среды

Татарстанец заплатит более 3,9 млн рублей за вред, причиненный окружающей среде, сообщило Минэкологии республики.

Инспекторы Юго-Восточного управления ведомства выявили большую свалку на улице Фахретдина в Альметьевске. Площадь загрязненной территории составила 5,2 тысячи кв. метров. Владельцу участка — физическому лицу, согласно расчетам экологов, было нужно выплатить штраф в размере 3,9 млн рублей за вред окружающей среде.

«Так как ущерб добровольно не был оплачен, Министерство экологии подало исковое заявление о возмещении вреда в Альметьевский городской суд. В ходе судебного процесса выяснилось, что собственник земельного участка передал участок в аренду другому физическому лицу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Иск Минэкологии республики был удовлетворен. Владельцу участка придется возместить ущерб в полном объеме.