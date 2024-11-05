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Экономика 5 ноября 2024 12:42

Татарстанец заплатит 375 тыс. рублей налога на роскошь за автомобиль

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Один из жителей Татарстана должен заплатить 375 тыс. рублей налога на роскошь за автомобиль. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава Управления Федеральной налоговой службы по республике Марат Сафиуллин.

«Повышенная ставка установлена на автомобили, стоимость которых превышает 10 млн рублей. Владельцы платят налог в трехкратном размере. По самой дорогой машине сумма налога около 375 тыс. рублей», – отметил Сафиуллин.

По его данным, в Татарстане в настоящее время насчитывается 290 автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.

#налог #Сафиуллин Марат #Татарстан
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