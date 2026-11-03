Татарстанец заплатит 296 тыс. рублей налога за свой автомобиль

Самый большой налог на авто в Татарстане составит 296 тыс. рублей – его получит один из жителей Татарстана за автомобиль Bentley Continental. Об этом сообщил глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге в Кабмине РТ.

«В 2025 году в республике было учтено 658 единиц дорогостоящих машин, налог на которые в сумме составил 86 млн рублей», – отметил Сафиуллин.

Он также подчеркнул, что за прошлый год существенно выросло число дорогостоящих авто. Так, по итогам 2024 года таких машин насчитывалось всего 389.