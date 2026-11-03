news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 3 ноября 2026 10:35

Татарстанец заплатит 296 тыс. рублей налога за свой автомобиль

Читайте нас в

Самый большой налог на авто в Татарстане составит 296 тыс. рублей – его получит один из жителей Татарстана за автомобиль Bentley Continental. Об этом сообщил глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге в Кабмине РТ.

«В 2025 году в республике было учтено 658 единиц дорогостоящих машин, налог на которые в сумме составил 86 млн рублей», – отметил Сафиуллин.

Он также подчеркнул, что за прошлый год существенно выросло число дорогостоящих авто. Так, по итогам 2024 года таких машин насчитывалось всего 389.

#налоги #автомобиль #Татарстан #Марат Сафиуллин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Досрочная выплата зарплаты в ноябре: кого коснется в РТ

Досрочная выплата зарплаты в ноябре: кого коснется в РТ

2 ноября 2026
Главе Роструда презентовали кадровые практики казанского предприятия СИБУРа

Главе Роструда презентовали кадровые практики казанского предприятия СИБУРа

2 ноября 2026
Новости партнеров