Татарстанец заколол вилкой своего брата, через несколько дней раненый мужчина погиб

По предварительным данным следствия, 24 января в гости к жителю Зеленодольска приехал его брат, и они начали выпивать. В какой-то момент между ними произошла ссора, гость схватил вилку и несколько раз ударил ею своего брата, в том числе в живот.

После этого братья все-таки помирились, и гость уехал к себе домой. Раненый мужчина не обратился за медпомощью и через несколько дней от полученного ранения скончался. Брата погибшего мужчины задержали, свою причастность к преступлению он признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В скором времени мужчине изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.