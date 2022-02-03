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Ру Тат
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Происшествия
3 февраля 2022  18:21
Павел Климчак

Татарстанец заколол вилкой своего брата, через несколько дней раненый мужчина погиб

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По предварительным данным следствия, 24 января в гости к жителю Зеленодольска приехал его брат, и они начали выпивать. В какой-то момент между ними произошла ссора, гость схватил вилку и несколько раз ударил ею своего брата, в том числе в живот.

После этого братья все-таки помирились, и гость уехал к себе домой. Раненый мужчина не обратился за медпомощью и через несколько дней от полученного ранения скончался. Брата погибшего мужчины задержали, свою причастность к преступлению он признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В скором времени мужчине изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#причинение смерти по неосторожности
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