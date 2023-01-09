Татарстанец заказал жену приятелям, те инсценировали нападение, женщине удалось выжить

В Татарстане трое местных жителей подозреваются в покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 41-летний житель Буинска решил расправиться со своей 37-летней супругой. Для этого он договорился с двумя приятелями, которые должны были разыграть разбойное нападение на женщину. Взамен он пообещал одному из них простить долг и к тому же разрешил забрать во время нападения из автомобиля барсетку с деньгами.

15 декабря на трассе Казань – Ульяновск двое мужчин подошли к автомоблию заказчика, ручкой топора и ножом нанесли женщине тяжелые увечья. Чтобы отвести подозрения от мужчины, его также ранили, после забрали барсетку с 40 тыс. рублей и сбежали.

Заказчик понял, что супруга жива, и отвез ее в больницу.

Всех троих задержали и поместили под стражу. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.