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Происшествия
6 декабря 2021  14:47
Павел Климчак

Татарстанец задушил жену после того, как прочел ее переписку в соцсетях

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Ночью 4 декабря в одной из квартир в селе Татарское Бурнашево Верхнеуслонского района обнаружили тело 38-летней женщины с признаками удушения. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Оперативники задержали подозреваемого 37-летнего супруга женщины. По версии следствия, во время распития алкоголя между супругами произошла ссора – незадолго до этого мужчина прочел переписку жены в одной из социальных сетей. В результате конфликта он расправился с супругой.

В скором времени следствие обратится в суд, чтобы заключить задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Убийство #убил жену #задушил супругу
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