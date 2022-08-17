Татарстанец задушил возлюбленную за то, что она тратит деньги на ерунду

21 июня на ферме у деревни Зай-Чишма Альметьевского района обнаружили тело 53-летней женщины со следами удушения. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в преступлении задержали 46-летнего сожителя погибшей.

Он дал признательные показания. Как установило следствия, мужчина, выпив алкоголь, начал душить свою возлюбленную из-за того, что та якобы тратит деньги не по назначению. Когда женщина потеряла сознание, он ушел на работу, а вернувшись, обнаружил ее уже мертвой.

В скором времени задержанному изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.