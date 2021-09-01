Татарстанец забрался в дом 90-летней женщины через окно, зарезал ее и забрал все деньги

28 августа в Мамадыше, на улице Островского обнаружили тело 90-летней местной жительницы со следами травм на голове и ранения шеи. Допросив свидетелей, следователи задержали 61-летнего мужчину, который уже девять раз привлекался к уголовной ответственности.

Как установило следствие, злоумышленник дождался, пока пенсионерка ляжет спать в своем доме, выбил окно камнем и пробрался внутрь. Пожилая женщина начала кричать о помощи, мужчина несколько раз ударил ее камнем по голове, а затем ножом по шее. Когда женщина скончалась, тот забрал из ее сундука более 200 тысяч рублей и скрылся.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Убийство», в скором времени задержанного заключат под стражу. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, расследование дела продолжается.