Татарстанец забил гантелью жену, а после пытался свести счеты с жизнью

В Татарстане на 58-летнего жителя Камских Полян возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла накануне в квартире одного из домов в Камских Полянах. Как установлено следствием, мужчина забил 54-летнюю супругу гантелью, после чего ударил ее ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась. После этого мужчина попытался покончить с собой. Причиной расправы, по предварительным данным, стали неприязненные отношения.

Свою вину татарстанец признал. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

