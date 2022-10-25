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Происшествия
25 октября 2022  12:27
Полина Шевчук

Татарстанец забил гантелью жену, а после пытался свести счеты с жизнью

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В Татарстане на 58-летнего жителя Камских Полян возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла накануне в квартире одного из домов в Камских Полянах. Как установлено следствием, мужчина забил 54-летнюю супругу гантелью, после чего ударил ее ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась. После этого мужчина попытался покончить с собой. Причиной расправы, по предварительным данным, стали неприязненные отношения.

Свою вину татарстанец признал. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

#Убийство #следком рт #убил жену
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