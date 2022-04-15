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Ру Тат
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Происшествия
15 апреля 2022  11:19
Полина Шевчук

Татарстанец забил до смерти и после утопил возлюбленную

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Тело 46-летней жительницы Бугульмы было обнаружено накануне в реке Бугульминка. У женщины были переломаны ребра и признаки утопления, уточнил старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

На подозреваемых в совершении преступления удалось выйти по горячим следам. Ими оказались трое местных жителей, одному из которых 17 лет.

Предварительно установлено, что один из злоумышленников поссорился с возлюбленной, избил ее, а затем с приятелями вывезли женщину на реку, где утопили.

В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.
 

#убил женщину #Убийство #следком рт
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