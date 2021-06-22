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Ру Тат
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22 июня 2021  09:20
Полина Шевчук

Татарстанец забил до смерти больную мать и пытался откупиться от полиции

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Трагедия произошла 18 июня в Верхнеуслонском районе республики. Предварительно установлено, что 46-летний мужчина жестоко избил 73-летнюю больную мать. От полученных травм женщина скончалась.

Позднее татарстанец попытался подкупить полицейских и предложил им 78 тыс. рублей, чтобы те не проводили проверку по факту гибели женщины.

На злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Покушение на дачу взятки».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

 

#Убийство #сын убил мать #следком рт
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