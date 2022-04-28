Татарстанец хотел взорвать приятеля, оставив его в квартире с включенным газом

По версии следствия, 16 апреля 46-летний житель Альметьевского района выпивал вместе со знакомым у себя дома в селе Шарлама. В какой-то момент он уснул, а когда проснулся, увидел, что гость рассматривает что-то в его телефоне.

Тогда хозяин дома решил прогнать знакомого. Однако потом он преградил ему путь, ударил ножом в грудь и убежал. Придя в себя, пострадавший почувствовал запах газа – на кухне были открыты конфорки газовой плиты. После этого он вызвал медиков, которые доставили его в больницу.

28 апреля подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Свою причастность к преступлению он признал частично. В скором времени ему изберут меру пресечение, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.